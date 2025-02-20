Число объявлений о продаже наборов для самолечения зубов за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе 2025 года выросло ...04.09.2023 В Свердловской области летом на 19% вырос спрос на иномарки с пробегом
По итогам лета 2023 года в Свердловской области спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом вырос на 19,4% по ...04.09.2023 В Свердловской области летом на 19% вырос спрос на иномарки с пробегом
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По итогам лета 2023 года в Свердловской области спрос на автомобили иностранных брендов ...20.12.2021 Спрос на малогабаритные квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 1,9 раза
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Спрос на малогабаритные квартиры (число просмотренных объявлений о продаже жилья ...23.06.2021 Число новостроек в Екатеринбурге за год выросло в два раза
УрБК, Москва, 23.06.2021. В январе-мае 2021 года количество новостроек на раннем этапе строительства в крупных городах ...