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Вчера, 16:40

Число объявлений о продаже наборов для самолечения зубов за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Число объявлений о продаже наборов для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях в России за шесть месяцев 2025 года выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные одного из маркетплейсов.

Эксперты связывают увеличение предложения с ростом спроса на фоне удорожания стоматологических услуг. Так, по данным ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в июне текущего года средний чек вырос на 15% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 11 тыс. руб.

Несмотря на легкодоступность таких наборов, врачи настоятельно рекомендуют не приобретать их. По словам экспертов, самопломбирование поможет только скрыть симптомы больного зуба, а также спровоцировать развитие инфекций, воспаление десны, поражение костей и другие последствия.

Главный врач стоматологической клиники «Лючидус» Вячеслав Глухов добавил, что материалы в наборах могут быть не сертифицированы в России, и ответственность за «лечение» ляжет на покупателя.

«В случае возникновения осложнений доказать вину продавца не получится. Закон о защите прав потребителей будет не на вашей стороне», — отметил В. Глухов.
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