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Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова вошла в число победителей IPS Plovdiv 2025

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Фотограф Дарья Комарова стала обладательницей золотой медали Академии фотографии Болгарии (APB) на 12-м международном фотосалоне IPS Plovdiv 2025. Ее работа вошла в число лучших по итогам конкурса и будет представлена на обеих выставках, которые проходят в Пловдиве, а также опубликована в официальном альбоме фотосалона. Кроме получившей медаль работы, еще две фотографии Дарьи вошли в шорт-лист IPS Plovdiv 2025.

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова вошла в число победителей IPS Plovdiv 2025
Фото предоставлено Дарьей Комаровой

Отметим, что ранее эта фотография уже получила первое место на всероссийском конкурсе «Талант России» и была представлена на выставке в Новой Третьяковской галерее в Москве.

Фотосалон проходит под патронажем FIAP, Греческого фотографического общества (HPS) и Академии фотографии Болгарии (APB Patronage 2025/001), при поддержке муниципалитета Пловдива. APB является официальным представителем FIAP в Болгарии. В этом году на фотосалон было подано 4 тыс. 952 фотографии от 355 участников из 43 стран. Работы оценивались в шести цифровых секциях.
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