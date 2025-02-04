Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова вошла в число победителей IPS Plovdiv 2025

Фото предоставлено Дарьей Комаровой

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Фотограф Дарья Комарова стала обладательницей золотой медали Академии фотографии Болгарии (APB) на 12-м международном фотосалоне IPS Plovdiv 2025. Ее работа вошла в число лучших по итогам конкурса и будет представлена на обеих выставках, которые проходят в Пловдиве, а также опубликована в официальном альбоме фотосалона. Кроме получившей медаль работы, еще две фотографии Дарьи вошли в шорт-лист IPS Plovdiv 2025.Отметим, что ранее эта фотография уже получила первое место на всероссийском конкурсе «Талант России» и была представлена на выставке в Новой Третьяковской галерее в Москве.Фотосалон проходит под патронажем FIAP, Греческого фотографического общества (HPS) и Академии фотографии Болгарии (APB Patronage 2025/001), при поддержке муниципалитета Пловдива. APB является официальным представителем FIAP в Болгарии. В этом году на фотосалон было подано 4 тыс. 952 фотографии от 355 участников из 43 стран. Работы оценивались в шести цифровых секциях.