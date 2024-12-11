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Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем престижной премии Russian Photo Awards.

Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге 30 января 2025 года. В конкурсе приняли участие почти 12 тыс. фотографий. Дарья Комарова победила в номинации «Женский портрет» с работой «Ренессанс».

Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

«Фотографическая школа Екатеринбурга — одна из самых сильных в России, и от города всегда много номинантов на российских конкурсах. Я рада, что моя креативная, экспериментальная работа получила столь высокую оценку и стала победителем престижной премии», — рассказала Дарья Комарова.

Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

Отметим, что премия Russian Photo Awards существует более семи лет. Это одна из самых престижных наград в России в области фотографического искусства.

Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

Дарья Комарова — неоднократный победитель российских и международных фотоконкурсов, в 2024 году ее работы были опубликованы в изданиях BAZAAR, VOGUE, GLAMOUR, ELLE, Vanity Fair, COSMOPOLITAN и многих других.

Фото предоставлены Дарьей Комаровой
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