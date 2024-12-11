Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

Фото предоставлены Дарьей Комаровой

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем престижной премии Russian Photo Awards.Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге 30 января 2025 года. В конкурсе приняли участие почти 12 тыс. фотографий. Дарья Комарова победила в номинации «Женский портрет» с работой «Ренессанс».«Фотографическая школа Екатеринбурга — одна из самых сильных в России, и от города всегда много номинантов на российских конкурсах. Я рада, что моя креативная, экспериментальная работа получила столь высокую оценку и стала победителем престижной премии», — рассказала Дарья Комарова.Отметим, что премия Russian Photo Awards существует более семи лет. Это одна из самых престижных наград в России в области фотографического искусства.Дарья Комарова — неоднократный победитель российских и международных фотоконкурсов, в 2024 году ее работы были опубликованы в изданиях BAZAAR, VOGUE, GLAMOUR, ELLE, Vanity Fair, COSMOPOLITAN и многих других.