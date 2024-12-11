Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «Уральские авиалинии» стали победителем ежегодной национальной туристической премии ...03.12.2024 Дарья Комарова: Фотография — безусловный агент влияния
На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила фотограф, преподаватель и предприниматель Дарья Комарова ...04.06.2024 Штаб-квартира Брусники в Екатеринбурге стала победителем премии Best Office Awards 2024
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Штаб-квартира Брусники, расположенная в Екатеринбурге, завоевала первое место в ...15.02.2013 Победителем конкурса World Press Photo стала фотография убитых детей
Победителем конкурса для фотожурналистов World Press Photo признан шведский репортер Пауль Хансен, запечатлевший ...09.06.2010 Шерил Коул признана самой гламурной женщиной 2010 года
Вечером 8 июня в Лондоне прошла церемония вручения премии Glamour Awards, лауреатами которой ежегодно становятся ...