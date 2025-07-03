Российским работодателям запретят снижать премии сотрудникам более чем на 20% от зарплаты за месяц

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. 41% опрошенных свердловчан заявил, что не получают премий на работе, говорится в ...20.09.2022 В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года
УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...01.12.2020 Всего 13% российских работодателей выплатят сотрудникам новогодние премии
УрБК, Москва, 01.12.2020. В 2020 году всего 13% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам ...22.11.2019 Большинство российских работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам
УрБК, Москва, 22.11.2019. Больше половины (51%) российских работодателей не намерены премировать своих сотрудников по ...03.11.2010 ФНПР: Попытка введения в России 60-часовой рабочей недели столкнется с жестким противодействием со стороны профсоюзов
УрБК, Москва, 03.11.2010. «Любая попытка практической реализации «предложений олигарха Прохорова» в любом объеме ...