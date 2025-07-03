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Вчера, 15:42

Российским работодателям запретят снижать премии сотрудникам более чем на 20% от зарплаты за месяц

УрБК, Москва, 07.07.2025. Российским работодателям запретят снижать премии сотрудникам более чем на 20% от месячной зарплаты. Поправки в трудовой кодекс начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев, пишут «Известия».

По его словам, часто окладная часть оплаты труда — значительно ниже премии. Таким образом, если в случае дисциплинарного взыскания работодатель удерживает всю премию в полном размере, сотрудник лишается большей части зарплаты. Теперь размер удержания премии должен будет составлять не более 20% от общей суммы.

Я. Купреев также добавил, что профсоюзы поддерживают подобные изменения, так как они важны для защиты трудовых прав.
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