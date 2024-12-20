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Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями за год выросла на 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Дебиторская задолженность свердловчан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец марта 2025 года составила 26,5 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 1,2 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

Отметим, что за последний год данный показатель вырос на 1,9 млрд руб. В конце марта 2024 года задолженность перед ресурсоснабжающими организациями составляла 24,6 млрд руб., из них 1 млрд — безнадежная.
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