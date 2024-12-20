Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями за год выросла на 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...14.06.2024 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24,6 млрд рублей
Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...14.06.2024 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...23.06.2023 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей
Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...23.06.2023 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...