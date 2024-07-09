В рамках ИННОПРОМа состоялся российско-китайский круглый стол о городском строительстве

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМа состоялся российско-китайский круглый стол, посвященный городскому планированию и строительству, сообщает
департамент информполитики уральской столицы.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул важность подобных мероприятий, и отметил, что ИННОПРОМ стал ключевой платформой для обмена передовыми технологиями и инновациями, углубления делового диалога между Россией и Китаем.
«Екатеринбург постоянно взаимодействует с девятью городами Поднебесной. В прошлом году мы провели более 40 общих мероприятий, а в этом уже 20. Такие беседы имеют колоссальное значение, ведь только объединив усилия и регулярно обмениваясь передовыми практиками, возможно создать комфортную городскую среду. Мегаполис — это единый механизм, каждый элемент которого важен для жителей», — сказал А. Орлов.
Он объяснил, что в уральской столице действует главный и единый документ территориального планирования — Генеральный план до 2045 года. Он учитывает программы развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, зеленого фонда, а также определяет, где в городе появятся жилые кварталы, промышленные и производственные зоны, места отдыха. По словам главы, Екатеринбург лидирует по объему инвестиций в строительство среди городов-миллионников всей России. Так, в 2024 году было введено 1,7 млн кв. м жилья.
«Для сохранения заданного темпа мы применяем разные механизмы финансирования: реализуем проекты за счет бюджетов всех уровней, концессий, инфраструктурных кредитов, ведем переговоры с девелоперами о безвозмездной передаче городу помещений социальных объектов, например, детских садов», — поделился глава Екатеринбурга.
На мероприятии с докладами выступили заместитель директора ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» Алексей Мацуев, заместитель начальника секретариата Народного правительства Ордоса Хао Юнь, руководитель проектов Фонда «ДОМ.РФ» Александра Богданова и начальник Канцелярии иностранных дел Народного правительства Цицикара Хань Фанбао.
Напомним, выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге уже 15-й раз с 7 до 10 июля на площадке «ЭКСПО».