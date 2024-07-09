В рамках ИННОПРОМа состоялся российско-китайский круглый стол о городском строительстве

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УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с узбекскими коллегами опытом развития международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках международной выставки ИННОПРОМ принял ...

В Екатеринбурге сегодня начала работу промышленная выставка ИННОПРОМ

В Екатеринбурге 10 июля начала работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Мероприятие проходит на базе ...