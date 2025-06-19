В Академическом районе Екатеринбурга появится улица Алексея Балабанова

Материалы по теме

В Екатеринбурге появятся сквер генерала Грачева и улица Ярополка Лапшина

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для нового сквера, улицы и дороги в ...

В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева и аллея Аникиты Ярцова

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Екатеринбурге получили наименования сразу несколько зеленых зон и новых улиц. Также ...

В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица Владислава Крапивина

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица имени известного детского писателя Владислава ...

Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника Алексею Балабанову

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника ...

Режиссера Алексея Балабанова проводили в последний путь

В последний путь проводили сегодня петербуржцы выдающегося кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщает ИТАР-ТАСС. В ...