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Вчера, 10:01

В Академическом районе Екатеринбурга появится улица Алексея Балабанова

УрБк, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге назовут улицу в честь известного режиссера Алексея Балабанова. Также около Дворца молодежи ему установят памятник. Об этом сообщает департамент инфорполитики города.

Новая улица появится в Академическом районе рядом с улицей, названной в честь уральского режиссера Ярополка Лапшина.

Решение об установке Алексею Балабанову памятника было принято в августе прошлого года. На конкурс было подано 58 работ от 47 участников. Лучшим был признан проект Мейрама Баймуханова, где режиссер сидит в вагоне пустого трамвая. Скульптуру установят по адресу проспект Ленина, 1, в середине мая 2026 года.
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