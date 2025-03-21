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В Екатеринбурге появятся сквер генерала Грачева и улица Ярополка Лапшина

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для нового сквера, улицы и дороги в садовом некоммерческом товариществе (СНТ), сообщает департамент информполитики города.

Сквер, расположенный вдоль ул. Восточной (от Ленина до Малышева) возле Управления военной полиции, назвали в честь бывшего командующего Уральским военным округом (с 1984 по 1987 год), ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС генерала Николая Грачева.

Перспективная улица в Академическом-2 (соединит Полевской тракт и Лучистую) получила имя в честь кинорежиссера, Почетного гражданина Свердловской области Ярополка Лапшина.

Также глава города утвердил название «Магистраль-2» для дороги в СНТ, находящегося у пересечения ул. Свердловской и ул. Леваневского.
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