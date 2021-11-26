УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:25

В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева и аллея Аникиты Ярцова

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Екатеринбурге получили наименования сразу несколько зеленых зон и новых улиц. Также было принято решение установить мемориальные доски в память о героях Великой Отечественной войны и памятные таблички на домах ветеранов. Об этом сообщает департамент информполитики города по итогам заседания комиссии по топонимике.

Главное решение — установка по случаю 80-летия со дня Победы памятных табличек на фасадах зданий, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в городе насчитывается более 2 тыс. фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто, а также других свидетелей тех исторических событий.

Также будут установлены несколько памятных досок. Первая посвящена участнику ВОВ Александру Корниенко. Она будет установлена на фасаде здания на ул. Свердлова, 30, где жил ветеран. Вторую доску установят на доме по ул. Челюскинцев, 9, где проживал участник ВОВ и начальник Свердловской железной дороги с 1956 по 1972 год Вячеслав Егоров.

Помимо этого, аллея от ул. Декабристов до общежития колледжа им. Ползунова официально получила название в честь студентов-фронтовиков. Участок зеленого пространства от того же проезда до ул. Декабристов назван по имени знаменитого деятеля горнозаводской промышленности — Аллея Аникиты Ярцова. Пространство через ул. Декабристов получило название Сквер Ильи Кормильцева, в честь знаменитого уральского поэта.

СНТ у пересечения улиц Свердловской и Леваневского получило название «Магистраль-2», а перспективная улица в микрорайоне «Академический-2» была названа в честь Народного артиста РСФСР, кинорежиссера, почетного гражданина Свердловской области Ярополка Лапшина.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...

27.04.2015 Александр Якоб вручил юбилейные медали ветеранам войны и спорта и труженикам тыла

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в понедельник, 27 апреля, принял ...

13.04.2015 В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского между ул. Куйбышева и ...

27.03.2015 В Екатеринбурге увековечили память ветерана ВОВ и спортсмена Петра Репьева

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2015. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память ...

24.02.2015 В Екатеринбурге наградили ветеранов почетными медалями в честь 70-летия Победы в ВОВ

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2015. В Екатеринбурге наградили юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (412)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18