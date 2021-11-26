В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева и аллея Аникиты Ярцова

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...27.04.2015 Александр Якоб вручил юбилейные медали ветеранам войны и спорта и труженикам тыла
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в понедельник, 27 апреля, принял ...13.04.2015 В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на ул. Белинского между ул. Куйбышева и ...27.03.2015 В Екатеринбурге увековечили память ветерана ВОВ и спортсмена Петра Репьева
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2015. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память ...24.02.2015 В Екатеринбурге наградили ветеранов почетными медалями в честь 70-летия Победы в ВОВ
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2015. В Екатеринбурге наградили юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной ...