Вчера, 16:20

В Екатеринбурге появились улицы Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Администрация Екатеринбурга присвоила наименования трем новым элементам улично-дорожной сети. В городе появились три новые улицы: Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Улица имени режиссера Алексея Балабанова появится в Чкаловском районе мегаполиса в границах улиц: Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — ул. Перспективная — Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога.

Ранее было принято решение об установке в Екатеринбурге памятника Алексею Балабанову. На конкурс было подано 58 работ от 47 участников. Лучшим был признан проект Мейрама Баймуханова, где режиссер сидит в вагоне пустого трамвая. Скульптуру установят по адресу проспект Ленина, 1, в середине мая 2026 года. Отметим, что Алексей Балабанов родился в Свердловске. Он является автором кинодилогии «Брат» и «Брат 2», а также других известных работ.

Улицы, названные в честь академиков Курчатова и Вавилова, появятся в Академическом районе. Улица Академика Курчатова берет свое начало с ул. Амундсена и плавно переходит в ул. Вавилова.
