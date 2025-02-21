В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская экскурсия «Специалисты по раю», где будут представлены избранные произведения российского наива из собрания российского искусствоведа Ксении Богемской и ее сына Алексея Турчина. Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба культурного заведения.На экскурсии ценители наива смогут познакомиться с произведениями наиболее значимых художников русского наива: прогуляться по сконструированным мирам Павла Леонова, побывать на колоритных праздниках Вагана Сакияна, увидеть уральские пейзажи глазами Михаила Ржанникова и тропические леса Алевтины Пыжковой, а также стать свидетелями многих других чудес наивного искусства.Также у гостей музея будет возможность узнать, какой вклад внесла Ксения Богемская для включения российского маргинального искусства в международный контекст и какое признание коллекция Богемской — Турчина получила в России и за рубежом.Со всеми тенденциям любительского искусства последней четверти ХХ — начала XXI века, о которых рассказывает экспозиция, гостей музея познакомит куратор выставки, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.