Официальный курс доллара США вырос до 78,78 руб., евро — до 93,13 руб.

УрБК, Москва, 04.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 13 коп., до 78,78 руб., евро — на 45 коп., до 93,13 руб.