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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 27%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в январе-июне 2025 года снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 545,4 тыс. штук. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), пишет ТАСС.

Продажи в июне сократились на 29% год к году, до 92,6 тыс. единиц.

Также аналитики АЕБ ухудшили прогноз по продаже легковых авто в России по итогам текущего года с 1,4 до 1,25 млн штук.

По словам председателя комитета Ассоциации Алексея Калицева, в будущем можно ожидать начало восстановления авторынка. Однако это станет возможным только при активной господдержке отрасли.
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