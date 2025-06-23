Средний срок потребкредита в Свердловской области снизился до двух лет

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Средний срок автокредита в Свердловской области в мае 2025 года увеличился на 1,2% по ...23.06.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области снизился до 149 тыс. рублей
Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 12,4% по сравнению с ...23.06.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области снизился до 149 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%
Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 месяца. По сравнению с аналогичным ...29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 ...