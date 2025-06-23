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Средний срок потребкредита в Свердловской области снизился до двух лет

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 22,9 месяцев (1,9 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал расположился на 22-й строчке рейтинга среди 30 регионов РФ. Наибольший срок потребкредитов зафиксировали в Санкт-Петербурге (28,3 мес.), Новосибирской области (26,9 мес.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (26,7 мес.), Республике Татарстан (26,7 мес.), а также в Москве (25,8 мес.).

В целом по стране в мае 2025 года средний срок потребительского кредита составил 24,1 месяца (2 года), снизившись по сравнению с маем 2024 года на 21,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал две причины падения показателя: сокращение спроса на потребкредиты из-за высоких ставок и уменьшение аппетита к риску у банков.
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