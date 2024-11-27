Средний срок автокредита в Свердловской области вырос до 5,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Средний срок автокредита в Свердловской области в мае 2025 года увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 65,9 месяца (5,5 лет). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С там результатом Средний Урал расположился на 14-й строчке рейтинга среди 30 регионов РФ. Наибольший срок автокредитов зафиксировали в Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (70,9 мес.), Краснодарском крае (68,5 мес.), Новосибирской области (69,1 мес.), Волгоградской области (68,5 мес.), а также в Пермском крае (68,4 мес.).



В среднем по стране в мае 2025 года средний срок автокредита составил 64,4 месяца (5,37 года), увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%.



«С середины прошлого года и до начала 2025 средний срок автокредитов плавно снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



Он добавил, что пик падения среднего срока пришелся на январь текущего года. После этого последовала стабилизация и небольшой рост показателей.