Средний срок автокредита в Свердловской области вырос до 5,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2024. В Свердловской области средний срок автокредита увеличился на 7,6%, составив 5,68 лет. ...05.07.2024 Средний срок автокредита на Южном Урале в мае составил 5,6 года
УрБК, Челябинск, 05.07.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,62 года. По ...05.07.2024 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%
В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По сравнению с тем же периодом ...05.07.2024 В Свердловской области средний срок автокредита за год вырос на 8,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Свердловской области средний срок автокредита в мае 2024 года составил 5,63 года. По ...29.03.2024 Средний срок автокредита на Южном Урале за год вырос почти на 9%
УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинской области средний срок автокредита в феврале 2024 года составил 5,54 года. По ...