Средний срок потребкредита в Свердловской области вырос до 2,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в июле составил 30,1 месяца (2,5 года). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 15,8% (в июне 2025 года было 26 мес.). Такие данные приводятся в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал расположился на 24-й строчке рейтинга среди 30 регионов РФ. Наибольший срок потребкредитов зафиксировали в Москве (41,9 мес.), Санкт-Петербурге (39,7 мес.), Московской области (36,3 мес.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (34,4 мес.), а также в Республике Татарстан (34,3 мес.).



В целом по стране средний срок потребительского кредита за месяц увеличился на 18,2% и составляет теперь 32,7 месяца.



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает изменение показателя в позитивную сторону с оживлением на рынке розничного кредитования на фоне снижения ставок.