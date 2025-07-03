УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:38

Средний срок потребкредита в Свердловской области вырос до 2,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в июле составил 30,1 месяца (2,5 года). По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 15,8% (в июне 2025 года было 26 мес.). Такие данные приводятся в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал расположился на 24-й строчке рейтинга среди 30 регионов РФ. Наибольший срок потребкредитов зафиксировали в Москве (41,9 мес.), Санкт-Петербурге (39,7 мес.), Московской области (36,3 мес.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (34,4 мес.), а также в Республике Татарстан (34,3 мес.).

В целом по стране средний срок потребительского кредита за месяц увеличился на 18,2% и составляет теперь 32,7 месяца.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает изменение показателя в позитивную сторону с оживлением на рынке розничного кредитования на фоне снижения ставок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области снизился до двух лет

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...

02.07.2025 Средний срок автокредита в Свердловской области вырос до 5,5 лет

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Средний срок автокредита в Свердловской области в мае 2025 года увеличился на 1,2% по ...

19.05.2025 Средний размер потребкредита в Свердловской области вырос до 169 тыс. рублей

Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в апреле 2025 года вырос на 8,3% по сравнению с ...

29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 ...

24.04.2025 В Свердловской области средний размер потребкредита вырос до 153 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в марте 2025 года вырос ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (599)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.