На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали репчатый лук, яблоки и рис

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. С 23 по 30 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук (+2,47%, до 66,44 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.



Также за отчетный период в регионе сильно подорожали яблоки (+1,45%, до 184,27 руб. за кг), шлифованный рис (+1,38%, до 159,03 руб. за кг), маргарин (+1,34%, до 275,52 руб. за кг).



Сильнее всего подешевели за отчетный период свежие огурцы (-2,79%, до 130,91 руб. за кг), картофель (-1,86%, до 94,31 руб. за кг) и куриные яйца (-1,41%, до 85,92 руб. за 10 шт.).