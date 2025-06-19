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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали репчатый лук, яблоки и рис

С 23 по 30 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук (+2,47%, до 66,44 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали яблоки (+1,45%, до 184,27 руб. за кг), шлифованный рис (+1,38%, до 159,03 руб. за кг), маргарин (+1,34%, до 275,52 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежие огурцы (-2,79%, до 130,91 руб. за кг), картофель (-1,86%, до 94,31 руб. за кг) и куриные яйца (-1,41%, до 85,92 руб. за 10 шт.).
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