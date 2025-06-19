На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали репчатый лук, яблоки и рис

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. С 23 по 30 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук ...19.06.2025 Средние цены на куриные яйца в Свердловской области опустились ниже 90 рублей за десяток
С 9 по 16 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+4,87%, до 131,41 руб. за кг), ...29.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки
С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель (+4,38%, до 88 руб. за кг), следует ...29.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель ...11.04.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, фрукты и чай
С 31 марта по 7 апреля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель (+3,37%, до 71,36 руб. за ...