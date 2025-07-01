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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос до 78,65 руб., евро снизился до 92,68 руб.

УрБК, Москва, 03.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 24 коп., до 78,65 руб., евро снизился на 7 коп., до 92,68 руб.
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