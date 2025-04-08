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В Екатеринбурге шестиклассница перевела мошенникам более 1 млн рублей с карты своей матери

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В Екатеринбурге шестиклассница перевела мошенникам более 1 млн руб. с карты своей матери, поверив злоумышленникам, представившимися «следователями» в Telegram. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.

28 июня в полицию обратилась мать несовершеннолетней девочки, сообщив, что та под влиянием мошенников перевела с ее счета 1 млн 125 тыс. руб. По словам самой школьницы, ей позвонил человек, назвавший себя следователем, и сообщил, что со счета ее мамы якобы переводят деньги представителям недружественных государств. Для решения проблемы он предложил перезвонить другому «следователю» — некоей женщине, которая убедила девочку перевести деньги с карты матери с помощью ее телефона, на «безопасные счета», запретив кому-либо рассказывать об этом. Пропажу денег мать школьницы обнаружила лишь спустя несколько дней.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы.
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