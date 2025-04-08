В Екатеринбурге шестиклассница перевела мошенникам более 1 млн рублей с карты своей матери

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Школьник из Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» 278 тыс. рублей с банковской ...21.03.2025 В Екатеринбурге девятиклассница перевела на счета мошенников почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Екатеринбурге ученица девятого класса перевела на счета мошенников почти 1 млн руб. ...05.07.2024 В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам с карты родителей более 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Екатеринбурге жертвой мошенников стала восьмиклассница, которая перевела с карты ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...