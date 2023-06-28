В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам с карты родителей более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Екатеринбурге жертвой мошенников стала восьмиклассница, которая перевела с карты матери на указанные неизвестными счета более 300 тыс. руб. Об этом сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



По словам матери девочки, школьница в мессенджере нашла канал с предложением заработка для подростков за просмотры видео. Она связалась с администратором канала, который сообщил, что для получения средств необходимо отправить фото банковской карты взрослого члена семьи. После того как фото было отправлено, в мобильный банк пришло сообщение об отказе в международном переводе на 100 тыс. руб.



Затем школьнице позвонили неизвестные, убедив ее зайти в интернет-банк с мобильного телефона матери и отправить на указанные ими счета имеющиеся средства. Также девочка онлайн оформила заявку на кредитную карту, перевела злоумышленникам 122 тыс. личных накоплений матери и 208 тыс. заемных средств. После этого банк заблокировал карту.



На основании заявления от матери школьницы правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».