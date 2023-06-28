В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам с карты родителей более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Пожилая жительница Екатеринбурга, следуя указаниям мошенников, перевела им более 700 ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...19.06.2023 В Челябинской области подросток перевела мошенникам 100 тыс. рублей с родительской карты
УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Правоохранительные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи ...14.11.2022 В Полевском учительница перевела мошенникам более 1,5 млн рублей под видом инвестиций в акции «Газпрома»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Учительница из города Полевской перевела мошенникам 1 млн 648 тыс. 500 руб., надеясь ...07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...