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Вчера, 17:43

Долги по зарплате в России за I квартал выросли в три раза

УрБК, Москва, 02.07.2025. Долги по зарплате в России за I квартал 2025 года выросли в три раза по сравнению с декабрем 2024 года: до 1,5 млрд руб. согласно данным Росстата. При этом Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) приводит другие цифры. По ее оценке, задолженность составляет уже 2,4 млрд руб., пишут «Известия».

Профсоюзы объясняют рост задолженности отсутствием у предприятий оборотных средств, а также высокими процентами по банковским кредитам. Эксперты также отмечают рост задолженности, связывая его с макроэкономическими факторами и предполагают, что тенденция к росту задержек с оплатой труда продолжится.

В Роструде подчеркнули, что профсоюзный мониторинг может включать в себя задолженность организаций, которые были ликвидированы, а также погашенные или сниженные долги.
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