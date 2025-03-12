Долги по зарплате в России за I квартал выросли в три раза

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УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. На начало февраля 2025 года в Свердловской области полностью отсутствовала просроченная ...

В России задолженность по зарплате перед работниками за месяц выросла на 11,8%

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Долги по зарплате в Свердловской области выросли в 3,5 раза

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УрБК, Москва, 15.12.2010. Суммарная задолженность по зарплате в России за ноябрь 2010 года увеличилась на 5,4% ...

Задолженность по зарплате в России сократилась на 4,4%

УрБК, Москва, 18.11.2010. Суммарная задолженность по зарплате в России за октябрь 2010 г. сократилась на 4,4% и ...