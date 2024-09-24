При поддержке ЕВРАЗа в гимназии № 44 Новокузнецка открыли новую спортивную площадку

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого ...02.09.2024 При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные ...09.07.2024 ЕВРАЗ выделил техникумам Новокузнецка 18 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...01.09.2023 ЕВРАЗ подарил школьные принадлежности почти 1 тыс. первоклассников Новокузнецка
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Накануне 1 сентября ЕВРАЗ ЗСМК по традиции поздравил детей сотрудников, которые в этом ...