При поддержке ЕВРАЗа в гимназии № 44 Новокузнецка открыли новую спортивную площадку

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. При поддержке ЕВРАЗа в гимназии № 44 Новокузнецка открыли новую спортивную площадку. Проект вошел в региональную программу «Твой Кузбасс» — твоя инициатива». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Твой Кузбасс — твоя инициатива» — это проект инициативного бюджетирования в Кемеровской области, направленный на участие жителей в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержку их инициатив в решении вопросов местного значения.



На площадке школы провели благоустройство беговой дорожки, установили полосу препятствий и площадку для занятий воркаутом. В рамках открытия состоялся спортивный праздник с показательными мастер-классами по различным видам спорта: карате, мини-футболу, волейболу, художественной гимнастике, паркуру.



В гимназии № 44 также при поддержке ЕВРАЗа открыт инженерный класс, в котором школьники делают важные шаги к будущей профессии. Всего инженерные классы открылись в шести учебных заведениях Новокузнецка и Прокопьевска. Инвестиции в этот проект составили более 38 млн руб. На ЕВРАЗ ЗСМК будущих инженеров ждет гарантированное трудоустройство, возможности для профессионального развития, карьерного роста и конкурентная заработная плата.



В 2025-м году ЕВРАЗ также выделил софинансирование на реконструкцию стадиона и школы № 49 Заводского района Новокузнецка. За четыре года в рамках регионального проекта ЕВРАЗ финансово поддержал семь инициатив в Новокузнецке.