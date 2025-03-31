Более 60% российских школьников готовы работать бесплатно ради опыта

УрБК, Москва, 31.03.2025. Около 82 тыс. российских подростков (от 14 до 17 лет) искали работу в январе и феврале 2025 ...04.02.2022 75% коренных свердловчан готовы сменить место жительства ради новой работы
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. 75% коренных жителей Свердловской области готовы переехать в другой город ради новой ...06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты
В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая неделя не станет реальностью в ...06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая ...23.08.2017 Почти 70% екатеринбуржцев готовы сменить сферу деятельности ради высокого заработка
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Ради высокого заработка 68% жителей Екатеринбурга готовы сменить сферу деятельности. Об ...