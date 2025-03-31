УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:20

Более 60% российских школьников готовы работать бесплатно ради опыта

УрБК, Москва, 02.07.2025. 62% российских школьников готовы работать бесплатно ради опыта. Об этом свидетельствуют результаты исследования среди старшеклассников, которое провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, пишет ТАСС.

Так, 14% школьников готовы трудится без оплаты, если им нравится место работы. 19% согласны на бесплатную стажировку. 21% респондентов готов к неоплачиваемой работе, но максимум на один месяц.

Как отмечают эксперты, желание подростков трудиться бесплатно свидетельствует о сильной внутренней мотивации, однако такое стремление оправдано лишь в том случае, если оно обеспечивает получение реального опыта.

Отмечается, что 38% школьников не готовы работать без оплаты ни при каких условиях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2025 Работодатели готовы платить подросткам от 35 до 87 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 31.03.2025. Около 82 тыс. российских подростков (от 14 до 17 лет) искали работу в январе и феврале 2025 ...

04.02.2022 75% коренных свердловчан готовы сменить место жительства ради новой работы

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. 75% коренных жителей Свердловской области готовы переехать в другой город ради новой ...

06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты

В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая неделя не станет реальностью в ...

06.11.2019 Свердловчане готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2019. В Свердловской области 44% опрошенных жителей считают, что четырехдневная рабочая ...

23.08.2017 Почти 70% екатеринбуржцев готовы сменить сферу деятельности ради высокого заработка

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Ради высокого заработка 68% жителей Екатеринбурга готовы сменить сферу деятельности. Об ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (42)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18