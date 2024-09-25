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Российские власти планируют к 2030 году повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Российские власти планируют к 2030 году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. руб. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе профильной стратегической сессии, пишет ТАСС.

Отметим, что с 2000 года МРОТ в стране менялся около 26 раз. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 22 тыс. 440 руб. За год этот показатель вырос на 16,6%.

Напомним, что на основе МРОТ высчитывается размер больничных выплат, пособий по безработице, а также по уходу за ребенком (до 1,5 года).
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