Материалы по теме

Российские власти планируют к 2030 году повысить МРОТ до 35 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Российские власти планируют к 2030 году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ...

Владимир Путин: МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.04.2024. Минимальный размер оплаты труда в России должен будет составить 35 тыс. руб. к 2030 году. Об ...

В России с 2024 года планируют дважды увеличить МРОТ

УрБК, Москва, 21.02.2023. В России с 1 января 2024 года планируется дважды увеличить минимальный размер оплаты труда ...

Правительство РФ повысит МРОТ до 7,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.04.2016. С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 20,9% — до 7,5 ...

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России повышен на 4%

УрБК, Москва, 11.01.2016. С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был повышен на 4% и ...