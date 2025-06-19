Официальный курс доллара США снизился до 78,42 руб., евро вырос до 92,74 руб.

УрБК, Москва, 02.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июля 2025 года. Курс доллара США снизился на 11 коп., до 78,42 руб., евро вырос на 48 коп., до 92,74 руб.