АКОРТ выступила против онлайн-продаж спиртных напитков

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В России в середине 2026 года могут запустить онлайн-продажи вина

УрБК, Москва, 24.06.2025. При оптимистичном сценарии онлайн-продажи вина в России могут запустить уже в середине 2026 ...

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УрБК, Москва, 07.05.2025. Розничные сети попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок ...

Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%

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