АКОРТ выступила против онлайн-продаж спиртных напитков

При оптимистичном сценарии онлайн-продажи вина в России могут запустить уже в середине 2026 года. До этого в стране ...24.06.2025 В России в середине 2026 года могут запустить онлайн-продажи вина
УрБК, Москва, 24.06.2025. При оптимистичном сценарии онлайн-продажи вина в России могут запустить уже в середине 2026 ...07.05.2025 Розничные сети попросили правительство ограничить скидки маркетплейсов до 10%
УрБК, Москва, 07.05.2025. Розничные сети попросили правительство РФ ограничить размер максимальных скидок ...18.02.2025 Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%
УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...18.11.2024 Объем интернет-торговли в РФ за январь-сентябрь превысил 6 трлн рублей
УрБК, Москва, 18.11.2024. Объем интернет-торговли в России с января по сентябрь 2024 года составил 6,2 трлн руб. Это на ...