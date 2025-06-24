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АКОРТ выступила против онлайн-продаж спиртных напитков

УрБК, Москва, 01.07.2025. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против запуска онлайн-продаж спиртных напитков в стране. Об этом сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, передает ТАСС.

Он считает, что действующие нормы офлайн-продаж сложно применить в интернете. Так, непонятно, кто понесет наказание, если алкоголь купит подросток. Также неясно, как точно определить личность покупателя и удостовериться, что заказ сделал именно тот человек, которому доставляют товар.

Напомним, что президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что при оптимистичном сценарии онлайн-продажи вина в России могут запустить уже в середине 2026 года. До этого в стране нужно разработать необходимую законодательную базу и настроить все процессы.
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