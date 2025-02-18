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Сегодня, 11:59

В России в середине 2026 года могут запустить онлайн-продажи вина

При оптимистичном сценарии онлайн-продажи вина в России могут запустить уже в середине 2026 года. До этого в стране нужно разработать необходимую законодательную базу и настроить все процессы. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Он объяснил, что при приобретении указанной продукции будет учитываться возраст покупателя и другие действующие ограничения. Планируется интеграция соответствующих сервисов с Единой биометрической системой. Современные технологии позволяют решить все поставленные задачи.

По словам Артема Соколова, продажей вина смогут заниматься компании с годовым оборотом не менее 1 млрд руб. Для самих российских виноделов никаких финансовых ограничений не будет.
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