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АКИТ предложила продавать алкоголь в интернете по QR-кодам

УрБК, Москва, 08.02.2023. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой начать продажу алкоголя в дистанционном режиме, используя для защиты QR-коды, сообщают «Известия».

Письмо с данным предложением президент АКИТ Артем Соколов направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу.

Предполагается, что покупатель должен будет подтвердить личность на портале «Госуслуги». Затем он получит соответствующий QR-код и предъявит его курьеру, доставляющему заказ с алкогольной продукцией.

Такая мера, по мнению президента АКИТ, позволит легализовать продажи алкоголя через интернет. На данный момент официально это запрещено, однако теневой оборот от подобных сделок составляет порядка 2-3 млрд руб. в год. При этом эксперты отмечают, что реальные показатели могут достигать 30 млрд.

Введение подобной практики также позволит защитить граждан от покупки контрафактной продукции, которая может быть опасна для здоровья.

Добавим, что попытки легализовать дистанционную продажу спиртного Минфин предпринимал неоднократно, однако Минздрав выступает против подобной практики. Опасения медиков вызывает тот факт, что алкоголь в этом случае станет доступнее, и его смогут приобретать несовершеннолетние граждане.

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