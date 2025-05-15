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АКИТ: Рынок онлайн-торговли РФ в 2025 году может вырасти на 30%

УрБК, Москва, 24.06.2025. Объем рынка онлайн-торговли России в 2025 году может вырасти на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 12 трлн руб. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Глава АКИТ добавил, что особенностью текущего года станет дополнительный приток от поставок товаров за границу. Так, объем несырьевого экспорта, который осуществляется через российские цифровые платформы, по итогам года может составить 700-800 млрд руб.

Напомним, что объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, чем за предыдущий год.
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