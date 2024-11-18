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Вчера, 09:42

Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, чем за предыдущий год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В общем объеме розничной торговли доля онлайн-продаж составила 16,2%. Среди категорий самая высокая доля отмечается в сегменте продуктов питания, товаров для дома, электроники, одежды и автозапчастей.

Президент АКИТ Артем Соколов прогнозирует, что в 2025 году рынок онлайн-торговли вырастет еще на 40% за счет экспансии ритейла в регионы.
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