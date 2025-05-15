В России в середине 2026 года могут запустить онлайн-продажи вина

Материалы по теме

Объем интернет-торговли в России в I квартале вырос на 36%

УрБК, Москва, 15.05.2025. Объем интернет-торговли в России в I квартале 2025 года составил 2,6 трлн руб., что на 36% ...

Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...

Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России за год выросли на 60%

Объем нелегальных продаж алкоголя в интернете в 2023 году составил 80 млрд руб., что на 60% больше показателя за ...

Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России за год выросли на 60%

УрБК, Москва, 11.06.2024. Объем нелегальных продаж алкоголя в интернете в 2023 году составил 80 млрд руб., что на 60% ...

В России онлайн-продажи ювелирных изделий в 2017 году выросли в три раза

УрБК, Москва, 12.02.2018. Онлайн-продажи ювелирных изделий в России в 2017 году выросли в три раза, до 5,6 млрд руб., ...