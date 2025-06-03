Картофель в России за год подорожал почти в три раза

УрБК, Москва, 03.06.2025. Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га. По итогам посевной они ...23.05.2025 Минсельхоз: Внутренние цены на картофель в России снизятся к июлю
Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся после того, как аграрии начнут снимать новый урожай в ...23.05.2025 Минсельхоз: Внутренние цены на картофель в России снизятся к июлю
УрБК, Москва, 23.05.2025. Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся к июлю после того, как аграрии ...24.04.2025 ФАС: Наблюдаемый рост цен на картофель связан с низкой базой прошлого периода
УрБК, Москва, 24.04.2025. Рост цен на картофель в России связан с низкой базой прошлого периода. Наценки на него в ...06.12.2021 Производители предупредили о риске дефицита картофеля в РФ в 2022 году
Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе РФ заявил, что ...