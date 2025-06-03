УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:04

Картофель в России за год подорожал почти в три раза

УрБК, Москва, 01.07.2025. Средняя цена картофеля в России в мае составила 85 руб. за кг, что в 2,8 раз больше, чем в мае прошлого года. Причиной подорожания стал дефицит отечественного и завоз импортного продукта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В прошлом году картофеля собрали на 11,9% меньше в сравнении с 2023 годом — 17,83 млн т. Причиной стали сокращение посевных площадей, погодные условия и сокращение закупок импортных семян. В результате произошло подорожание картофеля и увеличение его закупок за рубежом. К июню импорт продукта вырос до 600 тыс. т.

При этом Федеральная антимонопольная служба отмечает, что повышение цен является временным, и с поступлением нового урожая они начнут снижаться. Также на текущий момент в 39 регионах страны заключены соглашения об ограничении цен/наценок на картофель для стабилизации ситуации на рынке.

В нынешнем году производители картофеля значительно увеличили площади под продукт: они могут составить до 300 тыс. га. Фермеры отмечают, что колебания цен на картофель — это цикличное явление. В случае благоприятной погоды они ожидают снижения цены до 30 руб. за кг и ниже.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2025 Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га

УрБК, Москва, 03.06.2025. Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га. По итогам посевной они ...

23.05.2025 Минсельхоз: Внутренние цены на картофель в России снизятся к июлю

Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся после того, как аграрии начнут снимать новый урожай в ...

23.05.2025 Минсельхоз: Внутренние цены на картофель в России снизятся к июлю

УрБК, Москва, 23.05.2025. Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся к июлю после того, как аграрии ...

24.04.2025 ФАС: Наблюдаемый рост цен на картофель связан с низкой базой прошлого периода

УрБК, Москва, 24.04.2025. Рост цен на картофель в России связан с низкой базой прошлого периода. Наценки на него в ...

06.12.2021 Производители предупредили о риске дефицита картофеля в РФ в 2022 году

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе РФ заявил, что ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (30)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18