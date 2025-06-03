Картофель в России за год подорожал почти в три раза

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Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе РФ заявил, что ...