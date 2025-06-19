Официальный курс доллара США вырос до 78,53 руб., евро снизился до 92,27 руб.

УрБК, Москва, 01.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2025 года. Курс доллара США вырос на 6 коп., до 78,53 руб., евро снизился на 1 коп., до 92,27 руб.