В Академическом районе Екатеринбурга 87 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня прозвенел последний звонок для 2,3 тыс. ...

В Академическом районе Екатеринбурга прозвенел последний звонок для 2,3 тыс. школьников

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Школа № 16 в Академическом районе Екатеринбурга попала в рейтинг лучших школ ...

Школа № 16 в Академическом районе Екатеринбурга попала в рейтинг лучших школ Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Академическом районе Екатеринбург прошли выпускные вечера для учеников пяти школ. ...

В Академическом районе Екатеринбурга прошли выпускные вечера для 413 одиннадцатиклассников

В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе ...