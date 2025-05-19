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В Академическом районе Екатеринбурга 87 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга 28 июня состоялось вручение аттестатов выпускникам 11-х классов в восьми из девяти школ района. С золотыми и серебряными медалями обучение закончили 87 человек, что на 43% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга 87 выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Наибольшее число медалистов — 33 ученика — выпустила школа № 16. В целом, из 756 выпускников 11-х классов медали получили 11,5% — внушительная доля, подтверждающая высокое качество образования в районе. Это не только личная победа ребят, но и результат системной работы школ, педагогов и родителей.

Праздничные мероприятия в школах посетили представители администрации Академического района, компании-застройщика АО СЗ «РСГ-Академическое» и управляющей компании «Академический». По традиции, выпускников поздравили шефы: от ГК «КОРТРОС» самые выдающиеся ребята получили планшеты, от УК «Академический» — памятные ручки.

Председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев отметил в своем выступлении, что после получения высшего образования ребят ждут в научных учреждениях района.

«У нас в Академическом давно сложилась мечта — создать наукоград. А создать его без молодежи невозможно. Поэтому мы радуемся, что вы закончили свое обучение, и продолжите его, и уже молодыми учеными вернетесь в Академический и будете продолжать наше дело, дело строительства наукограда», — сказал Виктор Киселев.

Многие выпускники планируют продолжить образование в вузах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Популярными направлениями остаются инженерия, медицина, IT, гуманитарные и творческие специальности.

Академический давно зарекомендовал себя как район с высоким образовательным потенциалом. Качество дошкольного и школьного образования — важный аргумент для семей, выбирающих район для жизни. За развитием этой среды стоит инициатор и создатель района — АО СЗ «РСГ-Академическое». Так, осенью 2024 года в Академическом открылась новая пятиэтажная школа № юж133 на 1,2 тыс. мест. В 2025 году у нее еще нет выпускников, но впереди — первое поколение. Также спроектирован новый школьный комплекс на 2 тыс. мест в квартале «Первый Академ» на въезде в район.
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