В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей

УрБК, Москва, 25.06.2025. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание ...19.02.2025 Мошенники придумали новую схему обмана пользователей на Wildberries
УрБК, Москва, 19.02.2025. Служба информационной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ выявила новую ...19.12.2012 Активная аудитория Twitter превысила 200 миллионов
Активная аудитория пользователей сервиса микроблогов Twitter превысила 200 миллионов. Активными считаются ...09.09.2011 Отметка посетителей Twitter достигла 100 млн человек в месяц
По информации РИА Новости, почти 100 миллионов зарегистрированных пользователей сервиса микроблогов Twitter хотя бы раз ...01.09.2009 Уральский филиал ОАО «МегаФон» представил сервис «МультиФон», позволяющий абонентам совершать и принимать звонки через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Уральский филиал ОАО «МегаФон» представляет абонентам новый сервис «МультиФон», который ...