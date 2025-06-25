В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей

УрБК, Москва, 25.06.2025. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание ...

Отметка посетителей Twitter достигла 100 млн человек в месяц

По информации РИА Новости, почти 100 миллионов зарегистрированных пользователей сервиса микроблогов Twitter хотя бы раз ...