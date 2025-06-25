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В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей

УрБК, Москва, 30.06.2025. В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей. За последние несколько недель через сервис было отправлено 14 млн сообщений и совершено более 420 тыс. звонков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Уточняется, что мобильную версию для Android установили 75% всех пользователей, для iOS — 23%, для ПК — 2%. Наиболее активно в Max регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание национального многофункционального цифрового сервиса на базе Max. В перспективе пользовали смогут не только общаться через платформу, но и получать государственные и коммерческие услуги. В скором времени сервис планируется интегрировать с Госуслугами.
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