Екатеринбургские учреждения культуры провели 242 тренировки по противодействию ЧС

В Екатеринбурге утвердили программу развития культуры и искусства на 2021-2025 годы

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 25 декабря 2015 года, ...

В Екатеринбурге в период новогодних праздников усилят охрану объектов жизнеобеспечения

Екатеринбургская гордума попросила освободить школы от налога на имущество

Культурно-досуговые учреждения Екатеринбурга презентовали свою деятельность в рамках подготовки к «ЭКСПО-2020»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2013. Жителям Екатеринбурга рассказали и показали, как они могут интересно и с пользой ...