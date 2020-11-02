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Екатеринбургские учреждения культуры провели 242 тренировки по противодействию ЧС

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. В Екатеринбурге учреждения культуры с начала года провели 242 тренировки по противодействию чрезвычайным ситуациям (ЧС) и терактам. В занятиях приняли участие 7 тыс. их работников. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Учреждения культуры часто становятся локациями для массовых мероприятий, в связи с чем модернизация их систем защиты является важным вопросом для горадминистрации.

«В ближайшие выходные в мегаполисе пройдет множество массовых мероприятий. Ключевым вопросом их организации является обеспечение безопасности жителей и гостей уральской столицы. В том числе локациями для событий станут городские учреждения культуры. Модернизация контуров защиты ведется постоянно. Однако впереди еще много работы — снижать темпы нельзя», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии.

На территории уральской столицы работают 65 учреждений культуры, занимающие 146 объектов. Паспорт безопасности, выдающийся при соответствии всем требованиям, есть у 140 из них. Остальные объекты либо не работают, либо находятся на стадии проверки.

Объекты оснащены всеми необходимыми техническими средствами защиты. Коллективы учреждений регулярно участвуют в тренировках по поведению в чрезвычайных ситуациях. Так, в прошлом году состоялись 418 тренировок для 12 тыс. человек.
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