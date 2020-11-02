Екатеринбургские учреждения культуры провели 242 тренировки по противодействию ЧС

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил программу развития культуры и ...25.12.2015 В Екатеринбурге в период новогодних праздников усилят охрану объектов жизнеобеспечения
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 25 декабря 2015 года, ...23.06.2015 Екатеринбургская гордума попросила освободить школы от налога на имущество
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили обращение к Законодательному ...13.06.2013 Культурно-досуговые учреждения Екатеринбурга презентовали свою деятельность в рамках подготовки к «ЭКСПО-2020»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2013. Жителям Екатеринбурга рассказали и показали, как они могут интересно и с пользой ...05.02.2013 Зарплата работников учреждений культуры вырастет на 15% с 1 октября 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2013. Временно исполняющий обязанности министра культуры Свердловской области Владимир ...