В Екатеринбурге объявлен старт конкурса на лучший дизайн летнего кафе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на ...

В Екатеринбурге объявили конкурс на лучший дизайн летней веранды общепита

В Екатеринбурге стартовал конкурс на создание логотипа к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на ...