В Екатеринбурге объявлен старт конкурса на лучший дизайн летнего кафе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на ...25.03.2022 В Екатеринбурге стартовал конкурс на создание логотипа к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на ...02.08.2021 Глава Екатеринбурга объявил конкурс на лучшее поздравление города с 298-летием
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о запуске конкурса на лучшее оригинальное ...03.09.2020 Заканчивается прием дизайн-проектов остановок общественного транспорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В Екатеринбурге 4 сентября 2020 года оргкомитет открытого конкурса на разработку ...22.08.2016 Стартовал конкурс на лучший дизайн логотипа к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении ...