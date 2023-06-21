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Вчера, 17:42

В Екатеринбурге объявлен старт конкурса на лучший дизайн летнего кафе

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов объявил о старте конкурса на лучший дизайн летней веранды заведений. Мероприятие будет проходить с 30 июня по 3 октября текущего года. Заявки принимаются до 31 августа. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Заявки от участников планируют рассматривать в удаленном формате с 8 по 16 сентября.

При оценке жюри обратят внимание на оригинальность концепции, соответствие согласованному дизайн-проекту самого кафе и дизайн-коду других заведений уральской столицы.

Основной целью конкурса является усовершенствование дизайна летних веранд общепита, а также выявление и внедрение лучших проектов в инфраструктуру города.
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