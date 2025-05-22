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Вчера, 15:00

Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в мае снизился на 1,6%

Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в мае составил 3,71 млн руб., снизившись за год на 1,6%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом свердловский регион занял 21 строчку в рейтинге топ-30 регионов РФ по размеру выданных ипотечных кредитов. Возглавила рейтинг Москва (7,30 млн руб.), а наименьший показатель зафиксирован в Кемеровской области (3,06 млн руб).

В целом по России в мае 2025 года средний размер выданных ипотечных кредитов снизился на 0,7% за год, до 4,41 млн руб.

«С начала 2025 года средний чек ипотеки находится на уровне 4,1-4,5 млн руб. При этом такая умеренная динамика наблюдается на фоне стабилизации выдачи ипотеки в 2025 году, которая по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. Во многом это обусловлено снижением спроса на ипотечные кредиты со стороны потенциальных заемщиков по причине высоких ставок, а также консервативной политикой банков, которые ориентируются на заемщиков приемлемого кредитного качества с уровнем ПДН не более 50%», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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