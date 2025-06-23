Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в мае снизился на 1,6%

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УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...

Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области снизился до 3,61 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в апреле 2025 года снизился на ...

Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов достиг 3,63 млн рублей

В Свердловской области средний размер выданных в марте 2025 года ипотечных кредитов составил 3,63 млн руб., что на 2,8% ...

Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов достиг 3,63 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. В Свердловской области средний размер выданных в марте 2025 года ипотечных кредитов ...

Средний размер выданных на Среднем Урале ипотечных кредитов за месяц вырос на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре этого года ипотечных кредитов ...