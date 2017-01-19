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Вчера, 12:00

Российские угледобывающие компании в мае 2025 года произвели на 3% меньше угля всех марок

Российские угледобывающие компании произвели в мае 2025 года 34,7 млн т угля всех марок. Это на 3% меньше мая прошлого года и на 4% меньше относительно апреля этого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что добыча в мае оказалась минимальной за месяц с августа 2024 года, когда было добыто 32 млн т. В январе добыча составила 37,5 млн т, в феврале — 36,2 млн т, в марте — 37,6 млн т, в апреле — 36,1 млн т.

Производство всех видов каменного угля (кроме бурого угля — лигнита) в мае упало на 4,6%, до 27 млн т, но к апрелю текущего года выросло на 0,2%.

Экстремальный показатель в годовом выражении показал коксующий (металлургический) уголь — добыча его сократилась почти на 11%, до 8,4 млн т. Он показал и падение за I квартал текущего года — на 8,5%, до 43,2 млн т.

Однако эксперты отмечают, что на общем отрицательном фоне динамика в угледобыче остается положительной за счет энергетического и бурого угля.
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