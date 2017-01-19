Российские угледобывающие компании в мае 2025 года произвели на 3% меньше угля всех марок

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«Уральская инвестиционная торфяная компания» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Уральская инвестиционная торфяная ...

Из-за роста цен на уголь РЖД хочет повысить тариф на его перевозку

В 2017 году ОАО «РЖД» намерено повысить тариф на перевозку угля в связи с сильным ростом цен на него в последние три ...

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УрБК, Москва, 17.11.2016. В 2017 году ОАО «РЖД» намерено повысить тариф на перевозку угля в связи с сильным ростом цен ...

В январе-июле ОАО «РЖД» сократило перевозки каменного угля на 1,6%

УрБК, Москва, 11.08.2014. По итогам января-июля 2014 года ОАО «РЖД» снизило перевозки каменного угля на 1,6% внутри ...

В РФ в марте 2009 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 104,1%

УрБК, Москва, 13.04.2009. В РФ в марте 2009 г. индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным ...