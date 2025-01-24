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Wildberries получила предостережение от антимонопольной службы РФ

УрБК, Москва, 27.06.2025. Компания Wildberries получила предостережение от федеральной антимонопольной службы о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Предостережение выдано в связи с новой офертой для продавцов маркетплейса. Об этом говорится на официальном сайте антимонопольного ведомства.

Согласно сообщению ведомства, обновленная оферта обязывает продавцов, как новых, так и уже работающих с площадкой, непременно открывать счет в Wildberries-банке. В случае отказа следует ограничение доступа к личному кабинету.

По мнению антимонопольной службы, такое поведение компании содержит признаки нарушения ч. 2 ст. 25.7 федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Компании вынесено предостережение. Ведомство отмечает, что при обнаружении дальнейшего противоправного поведения организации будут предприняты меры антимонопольного реагирования.
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