Wildberries получила предостережение от антимонопольной службы РФ

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловское УФАС выдало предостережение генеральному директору Ирбитского мололочного ...08.04.2022 Сети супермаркетов SPAR на Урале вынесли предостережение после заявления о росте цен на косметические товары
УрБК, Челябинск, 08.04.2022. Челябинское УФАС России выдало предостережение представителю сети супермаркетов SPAR на ...09.07.2018 Свердловское УФАС заподозрило «Группу ЛСР» в нарушении конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение коммерческому директору ...12.01.2017 ФАС России за неуместный прогноз выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ РФ
УрБК, Москва, 12.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение заместителю ...16.06.2015 ФАС возбудила дело в отношении «Екатеринбурггаза» за нарушение закона о конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило ...