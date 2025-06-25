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Официальный курс доллара США вырос до 78,21 руб., евро — до 91,66 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 1 коп., до 78,21 руб., евро — на 60 коп., до 91,66 руб.
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