Официальный курс доллара США вырос до 78,21 руб., евро — до 91,66 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 1 коп., до 78,21 руб., евро — на 60 коп., до 91,66 руб.