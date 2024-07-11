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В Екатеринбурге с 5 по 7 июля изменятся схемы движения части городских маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге с 00:00 5 июля по 05:00 7 июля изменят движение пяти трамваев и трех автобусов. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина и Первомайской, сообщает департамент информполитики города.

Маршруты изменятся у трамваев под №№ 4, 12, 16, 18, и 23, идущих от остановки «УрФУ» до «Улицы Блюхера», а также у автобусов №№ 75, 90 и 28, курсирующих по нечетной стороне ул. Гагарина от просп. Ленина до ул. Первомайской.

Более подробно с информацией о предстоящих изменениях в схеме движения общественного транспорта можно ознакомиться на информационной карте.
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