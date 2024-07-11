В Екатеринбурге с 5 по 7 июля изменятся схемы движения части городских маршрутов

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В Екатеринбурге в воскресенье, 14 июля, в связи с проведением соревнований по триатлону ...

В центре Екатеринбурга 22 июля изменится маршрут движения более 10 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В субботу, 22 июля, на период проведения фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 ...

В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов изменятся маршруты семи автобусов в связи с проведением торжественных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов будет изменена схема движения семи маршрутов ...

В Екатеринбурге 17 сентября из-за «Кросса нации» изменятся схемы движения трамваев и троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в субботу, 17 сентября, в связи с проведением «Кросса нации» изменятся ...

Движение транспорта по улице Челюскинцев будет ограничено в связи с ремонтом проезжей части

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2012. Движение транспорта по улице Челюскинцев будет ограничено в связи с ремонтом проезжей ...