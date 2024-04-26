На ИННОПРОМе представят инновационный трамвай

В Екатеринбурге после майских праздников на маршрут № 18 выйдет новый трехсекционный трамвай «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...