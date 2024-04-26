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На ИННОПРОМе представят инновационный трамвай

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Уральская компания представит на ИННОПРОМе новый трехсекционный трамвай вместимостью до 308 пассажиров. Его оценил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщает департамент информполитики города.

Р. Галямов отметил, что в целях модернизации парка общественного транспорта в рамках транспортной реформы, администрация систематически отслеживает тенденции производителей транспортных средств, формируя современные технические требования для закупок.

Новый трамвай является полностью отечественной разработкой, большая часть его узлов и модулей изготавливается на уральских предприятиях. Он отличается широкими дверьми для ускорения посадки и высадки, низким полом для комфортного перемещения и увеличенной длиной вагонов с эргономичным салоном. Компания собирается представить его на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.
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