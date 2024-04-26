На ИННОПРОМе представят инновационный трамвай

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Новый трехсекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода ...26.01.2022 В Екатеринбурге по маршруту № 18 начал курсировать новый трехсекционный трамвай
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. По Екатеринбургу в тестовом режиме по маршруту №18 начал курсировать новый ...18.03.2019 На «Уралвагонзаводе» признали небезопасным инновационный трамвай R1
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2019. Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов признал небезопасным ...30.10.2014 Гендиректор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко презентовал правительству Москвы инновационный трамвай R1
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2014. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» представило первый российский инновационный трамвай в рамках ...15.10.2014 Трамвай R1 представят в Москве на выставке общественного транспорта «ЭкспоСитиТранс-2014»
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2014. Новый трамвай R1 (Russia One), разработанный «Уралтрансмаш» (входит в состав ОАО «НПК ...