Посещаемость свердловских санаториев в январе-апреле снизилась на 2%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. Число выданных на Среднем Урале кредитных карт в январе-апреле 2025 года сократилось на ...29.05.2025 Производство яиц в Свердловской области за год снизилось на 3%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. На Среднем Урале производство скота и птиц на убой (в живом весе) в январе-апреле 2025 ...16.05.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе-апреле снизился на 4,3%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-апреле 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 238,9 тыс. кв. м ...18.03.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале снизился на 14%
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. ...20.02.2025 Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на ...