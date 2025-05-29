Посещаемость свердловских санаториев в январе-апреле снизилась на 2%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Санатории Свердловской области в январе-апреле 2025 года приняли 33 тыс. гостей, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала Санатории-России.рф.



Число отдыхающих в Уральском федеральном округе за отчетный период снизилось на 4,1%, до 138 тыс. человек.



Аналитики подчеркивают, что российский рынок санаторно-курортных услуг достиг стадии насыщения. Во многих регионах количество отдыхающих сократилось. Чтобы возобновить рост, потребуется увеличить количество номеров в санаториях либо предложить доступные программы оздоровления в период межсезонья.