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На Международной туристической выставке «Лето-2023» в Екатеринбурге будут представлены оздоровительные программы со всего мира

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. На Международной туристической выставке «Лето-2023», которая пройдет 7 и 8 апреля в Екатеринбурге, будут представлены оздоровительные программы от уральских, российских и зарубежных санаториев. Об этом УрБК рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Михаил Мальцев подчеркнул, что после пандемии вопросы здоровья приобрели высокую важность для туристов во всем мире. Именно поэтому на выставке в этом году будут широко представлены санаторно-курортные организации не только Свердловской области и всего Уральского региона, но и России. На стендах посетители смогут пообщаться со специалистами и работниками санаториев, которые дадут профессиональную консультацию, исходя из показаний и пожеланий, возможностей туристов. Также в отдельных случаях можно будет получить скидки и принять участие в специальных акциях.

«Со времен пандемии восстановление после COVID-19 и в целом состояние здоровья становится приоритетом для туризма. Поэтому у нас широко будут представлены три десятка санаторно-курортных организаций. Поэтому крайне важно, чтобы в пятницу и субботу туристы получили комплексную консультацию по вопросам здоровья. Это уникальная возможность», — рассказал Михаил Мальцев.

Он также анонсировал, что на выставке будут представлены различные направления для загородного отдыха в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

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