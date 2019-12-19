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Темпы роста промышленного производства в РФ за год ускорились до 1,8%

УрБК, Москва, 26.06.2025. Темпы роста промышленного производства в РФ в мае ускорились до 1,8% в годовом выражении после 1,5% в апреле. Расширение выпуска продукции с начала года составило 1,3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что объем выпуска продукции в добывающем секторе РФ за указанный период снизился на 1,1% в годовом выражении после падения на 1% в апреле. С начала года спад составил 2,7%.

Обрабатывающие производства, напротив, увеличили в мае темпы роста выпуска до 4% (с 3% в апреле). За пять месяцев рост в этом секторе составил 4,2%.

Росстат фиксирует и ускорение общих темпов промышленного производства в мае — до 2,6% к апрелю (после 1% в апреле к марту 2025 года).

Аналитики «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) подтверждают динамику. По их данным, рост промышленности с апреля прибавил 1,7%.

Эксперты центра полагают, что положительный рост обеспечивают, прежде всего, отрасли, близкие к оборонной, цветная металлургия и немного добывающий сектор.

«За пределами этих отраслей роста нет, и устойчивость текущего роста под вопросом». — считает представитель ЦМАКП Владимир Сальников.

Напомним, что в прошлом году в рейтинге эффективности реализации промышленной политики регионов России Свердловская область заняла девятое место.
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